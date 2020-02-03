المالية النيابية : ارسال الموازنة اولى مهام الحكومة المقبلة



دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة المقبلة للاسراع في تقديم الموازنة على وفق متطلبات المرحلة الحالية .



وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو في تصريح صحفي :" ان ابرز التحديات التي تواجه مجلس النواب هو عدم اقرار قانون الموازنة للعام الحالي، رغم دخولنا في الشهر الثاني من عام 2020 ".



واضاف قدو :" ان حكومة عادل عبد المهدي كانت قد تحولت الى تصريف اعمال منذ كانون الاول / ديسمبر من العام الماضي "، مبينا :" ان الوضع الدستوري لحكومة تصريف الأعمال هو التسيير اليومي لعمل السلطة التنفيذي والامور الطارئة، وليس لها الحق في ارسال الموازنة او حتى صياغتها ".



وشدد عضو اللجنة المالية على :" ان من اولى مهام الحكومة المقبلة انهاء مشروع قانون الموازنة والتعجيل في ارساله الى مجلس النواب لكي يأخذ مساره الدستوري والقانوني في الاقرار ، فالوضع الاقتصادي والمالي للعراق لا يسمح بالمزيد من التأخير ".