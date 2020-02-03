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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 12:17 م

المالية النيابية : ارسال الموازنة اولى مهام الحكومة المقبلة

مجلس النواب 2
المالية النيابية : ارسال الموازنة اولى مهام الحكومة المقبلة

دعت اللجنة المالية النيابية،  الحكومة المقبلة للاسراع  في تقديم الموازنة على وفق متطلبات المرحلة الحالية .

وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو في تصريح صحفي :" ان ابرز التحديات التي تواجه مجلس النواب هو عدم  اقرار  قانون الموازنة للعام الحالي، رغم دخولنا في الشهر الثاني من عام 2020 ".

واضاف قدو :" ان حكومة عادل عبد المهدي كانت قد تحولت الى تصريف اعمال منذ كانون الاول / ديسمبر من العام الماضي "، مبينا :" ان الوضع الدستوري لحكومة تصريف الأعمال هو التسيير اليومي لعمل السلطة التنفيذي والامور الطارئة، وليس لها الحق في  ارسال الموازنة او حتى صياغتها ".

وشدد عضو اللجنة المالية على :" ان من اولى  مهام الحكومة المقبلة  انهاء مشروع قانون الموازنة والتعجيل في ارساله الى مجلس النواب لكي يأخذ مساره الدستوري والقانوني في الاقرار ، فالوضع الاقتصادي والمالي للعراق لا يسمح بالمزيد من التأخير ".
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