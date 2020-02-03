بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
آخر الأخبار
ميمي يستهل مشواره في الدوري البرتغالي بمواجهة " سبورتينغ لشبونة " اتحاد الكرة يغير آلية اقامة الدوري .. ومكان اقامته الصناعة : اكثر من 18 الف مشروع متوقفة عن العمل المالية النيابية : ارسال الموازنة اولى مهام الحكومة المقبلة مسؤول محلي بديالى : بؤرة جديدة لداعش قرب الحدود الادارية للسليمانية المستشار المالي للحكومة : مؤتمر الكويت قدم دعما معنويا ونوايا طيبة ..فقط ! التصحيح : الدعم الايراني لمحمد علاوي كان واضحا تصاعد الاحتجاجات بالعراق.. والنجف تتصدر تظاهرات الجنوب رفضاً لـ "علاوي" ديالى تدعو لاستثمار أكبر محمية للغزلان البرية في العراق الفتلاوي: مفتاح الكتلة الأكبر سقط في عمق المحيط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 12:13 م

مسؤول محلي بديالى : بؤرة جديدة لداعش قرب الحدود الادارية للسليمانية

داعش-672x420
مسؤول محلي بديالى : بؤرة جديدة لداعش قرب الحدود الادارية للسليمانية

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن بؤرة جديدة لتنظيم " داعش " قرب  الحدود  الادارية لمحافظة  السليمانية.

وقال وصفي التميمي مدير ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) في تصريح  صحفي :" ان تلال غره التي تقع قرب كفري ضمن حدود السليمانية ، والقريبة من الحدود الفاصلة مع ديالى ، تمثل حاليا بؤرة جديدة وساخنة لخلايا تنظيم داعش الارهابي لوجود مضافاته بين التلال العالية ".

واضاف التميمي:" ان حادثة خطف شقيقين  قرب كفري تقف وراءها خلايا داعش الارهابي المختبئة في تلال غره "، مبينا :" ان تلك المناطق باتت مصدر قلق امني وبدأت تشكل تهديدا  حقيقيا للاهالي في تلك المناطق".

 واكد :" ضرورة الانتباه الى خطورة تلك التلال والسعي لانهاء تأثيرها السلبي ، لانها مصدر تهديد ، ليس لامن السليمانية فقط ، بل ديالى ايضا ".

وكان شقيقان خطفا يوم امس الاول قرب منطقة زنانا في اطراف كفري من قبل داعش ، فيما انطلقت يوم امس عملية بحث عنهما من قبل قوات الامن الكردية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب 2

المالية النيابية : ارسال الموازنة اولى مهام الحكومة المقبلة 03 شباط 2020 12:17 م

عثمان الغانمي

رئيس اركان الجيش يبحث مع رئيس بعثة الناتو في العراق التعاون الامني المشترك وتوسيعه 03 شباط 2020 11:20 ص

داعش

مقتل أثنين من الدواعش المهاجمين على رعاة غنم في مخمور 03 شباط 2020 12:47 ص

عصابة-سرقة-حقائب-نسائية

مسلحون يسرقون 400 مليون دينار من مواطن وسط البصرة 02 شباط 2020 07:59 م

Doc-P-333349-637162544179739370

العشرات من أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية 02 شباط 2020 07:15 م

14222020_3033

القبض على ثلاثة متهمين بخطف شخص ومساومة ذويه في بغداد 02 شباط 2020 06:53 م

Doc-P-333328-637162412910010194

الداخلية: تقرر منع دخول الوافدين من الصين إلى العراق ​ 02 شباط 2020 05:35 م

داعش-672x420

الامن النيابية : تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات 02 شباط 2020 10:24 ص

التعليقات