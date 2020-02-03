مسؤول محلي بديالى : بؤرة جديدة لداعش قرب الحدود الادارية للسليمانية



كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن بؤرة جديدة لتنظيم " داعش " قرب الحدود الادارية لمحافظة السليمانية.



وقال وصفي التميمي مدير ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) في تصريح صحفي :" ان تلال غره التي تقع قرب كفري ضمن حدود السليمانية ، والقريبة من الحدود الفاصلة مع ديالى ، تمثل حاليا بؤرة جديدة وساخنة لخلايا تنظيم داعش الارهابي لوجود مضافاته بين التلال العالية ".



واضاف التميمي:" ان حادثة خطف شقيقين قرب كفري تقف وراءها خلايا داعش الارهابي المختبئة في تلال غره "، مبينا :" ان تلك المناطق باتت مصدر قلق امني وبدأت تشكل تهديدا حقيقيا للاهالي في تلك المناطق".



واكد :" ضرورة الانتباه الى خطورة تلك التلال والسعي لانهاء تأثيرها السلبي ، لانها مصدر تهديد ، ليس لامن السليمانية فقط ، بل ديالى ايضا ".



وكان شقيقان خطفا يوم امس الاول قرب منطقة زنانا في اطراف كفري من قبل داعش ، فيما انطلقت يوم امس عملية بحث عنهما من قبل قوات الامن الكردية.

