بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 12:09 م

المستشار المالي للحكومة : مؤتمر الكويت قدم دعما معنويا ونوايا طيبة ..فقط !

العراق-الكويت
المستشار المالي للحكومة : مؤتمر الكويت قدم دعما معنويا ونوايا طيبة ..فقط !



وصف مظهر محمد صالح  المستشار المالي لرئيس الوزراء مؤتمر الكويت للدول المانحة ، بانه :" قدم للعراق دعما معنويا ونوايا طيبة  فقط "..

وقال صالح في تصريح صحفي :" ان العراق قدم ،  خلال مؤتمر الكويت ، كلفة  اعادة الاعمار التي تقدر بـ 88 مليار دولار، فضلاً عن انه قدم خريطة استثمارية تسهم بها الدول والشركات الاجنبية ".

 واضاف  :" ان امانة مجلس الوزراء كانت تدير العمل  حينذاك  وقدمت وثيقة للتعهدات " ، مشيراً الى  ان 40% من الدول اجابت على الوثيقة التي قدمت و60% لم تجب ".

واوضح المستشار :" ان جميع التسهيلات الائتمانية والاستثمارات من اجل اعادة بناء ما دمرته الحرب كانت مجرد تعهدات لم تأخذ طريقها الى التنفيذ ".

وتابع  انه :" لا توجد اي مبالغ محولة للعراق بعد انعقاد المؤتمر سوى  شيء ضعيف جداً لا يرقى لاعادة اعمار المناطق المحررة "، مبينا :" ان  التعهدات لم تكن سوى نوايا طيبة "..

واستضافت الكويت في العام 2018 مؤتمراً دولياً لاعادة اعمار العراق، وبلغ حجم التعهدات فيه  30 مليار دولار، قدمتها 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية ومحلية.
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