التصحيح : الدعم الايراني لمحمد علاوي كان واضحا



شكك حزب "التصحيح" بامكانية تمرير وزارة محمد توفيق علاوي في البرلمان ، مبينا :" ان التيارات المعارضة ستعمل على اعاقة تمرير الوزارة ".



وقال كامل الدليمي امين عام الحزب في تصريح صحفي :" ان التيارات المعارضة لتكليف علاوي هي كتلتا حزب الدعوة ( ائتلاف دولة القانون والنصر) ، فضلا عن ان موقف الكثير من الكتل خارج البيت الشيعي غير واضح"، مبينا :" ان التكليف جاء بعد اتفاق بين مقتدى الصدر وهادي العامري ، دون تحديد اسم الكتلة البرلمانية الاكبر عددا ".



واضاف الدليمي:" ان التكليف جاء بغياب رئيس البرلمان وبعض الشخصيات السياسية ، وهو ما يعطي انطباعا بوجود تقاطعات بين الاطراف" .



وتابع النائب السابق ، قائلا :" انني غير متفائل بتمرير حكومة علاوي في البرلمان ، في ظل رفض ترشيحه من قبل الكتل السياسية وساحات التظاهر".



واوضح :" ان الشارع ينتظر موقف المرجعية في خطبتها الجمعة المقبلة ، كونها وضعت ضوابط لاختيار مرشح رئاسة الحكومة ، منها المجرب لا يجرب ومن غير مزدوجي الجنسية"، لافتا الى :" ان علاوي تقلد مناصب حكومية سابقة ولديه جنسية مزدوجة".



وشدد الدليمي على :" ان الدور والدعم الايراني كان واضحا وموجودا للمرشح الجديد من خلال وجود ابو جهاد الهاشمي ، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، في قصر السلام عند تكليفه ، فضلا عن ان علاوي يعد من الاسلاميين" .