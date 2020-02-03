بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 12:02 م

التصحيح : الدعم الايراني لمحمد علاوي كان واضحا

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التصحيح : الدعم الايراني لمحمد علاوي كان واضحا

شكك حزب "التصحيح" بامكانية تمرير وزارة محمد توفيق علاوي في البرلمان ، مبينا :"  ان التيارات المعارضة ستعمل على اعاقة تمرير الوزارة ".

وقال  كامل الدليمي امين عام الحزب في تصريح صحفي :" ان التيارات المعارضة لتكليف علاوي هي كتلتا حزب الدعوة (  ائتلاف دولة القانون والنصر) ،  فضلا عن ان  موقف الكثير من الكتل خارج البيت الشيعي غير واضح"، مبينا :" ان التكليف جاء بعد اتفاق بين مقتدى الصدر وهادي العامري ، دون تحديد اسم الكتلة البرلمانية الاكبر عددا ".

واضاف  الدليمي:" ان التكليف جاء بغياب رئيس البرلمان وبعض الشخصيات السياسية ، وهو ما يعطي انطباعا بوجود تقاطعات بين الاطراف" .

وتابع النائب السابق ، قائلا :" انني غير  متفائل  بتمرير حكومة علاوي في البرلمان ، في  ظل رفض ترشيحه من قبل الكتل السياسية وساحات التظاهر".

واوضح :" ان الشارع ينتظر موقف المرجعية في خطبتها الجمعة المقبلة ، كونها وضعت ضوابط لاختيار مرشح رئاسة الحكومة ، منها المجرب لا يجرب ومن غير مزدوجي الجنسية"، لافتا الى :" ان علاوي تقلد مناصب حكومية سابقة ولديه جنسية مزدوجة".

وشدد الدليمي على :" ان الدور والدعم الايراني كان واضحا وموجودا للمرشح الجديد من خلال وجود ابو جهاد الهاشمي ، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، في قصر السلام عند تكليفه ، فضلا عن ان علاوي يعد  من الاسلاميين" .
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