بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 11:40 ص

نائب كردي : إختيار علاوي لمنصب رئاسة الوزراء خطوة لتكرار النماذج الفاشلة واستنساخ" لتجربة عبدالمهدي

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نائب كردي : إختيار علاوي لمنصب رئاسة الوزراء خطوة لتكرار النماذج الفاشلة واستنساخ" لتجربة عبدالمهدي


اعتبر نائب كردي في مجلس النواب ،  اختيار محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الحكومة الجديدة خطوة لتكرار النماذج الفاشلة، مبينا ان تكليفه هو استنساخ" لتجربة عبدالمهدي بدقة عالية.

وقال هوشيار عبدالله، عضو كتلة التغيير في مجلس النواب في تغريدة له على تويتر، إن محمد توفيق علاوي نسخة طبق الأصل من عبدالمهدي من کل النواحي، من حيث التفكير والتعامل، وطریقة التكليف باتفاق بین سائرون والفتح، وسيتضح الشبه أكثر خلال الأيام القادمة، مضيفا کأنما العراق امام تکرار السیناریوهات والنماذج الفاشلة، هذا لیس تغییرا بل استنساخ تجربة عبدالمهدي بدقە عالیة.
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