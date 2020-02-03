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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 11:21 ص

وزير سابق : حكومة علاوي بحاجـة الى عام ونصف لاجراء انتخابات مبكـرة

1-2-202001
وزير سابق : حكومة علاوي بحاجـة الى عام ونصف لاجراء انتخابات مبكـرة




 اكد الوزير السابق عبد الحسين عبطان ان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد  علاوي بحاجة الى عام ونصف العام ، لاجراء انتخابات مبكرة .

وقال عبطان في تصريح صحفي ان "الإستحضارات المطلوبة لإجراء الإنتخابات البرلمانية لا تكتمل في أقل من سنة ونصف ( ١٨ شهرا)  ".


واوضح ان  "هذا يعني ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، لاتقل عن ٢٦٠ مليار دولار ، والشعب ينتظر خطوات جادة لمعالجة الكثير من المشاكل الحالية ، ومنها مكافحة الفساد وتقليل نسبة البطالة وتحسين الخدمات "، مبينا ان " الفريق الحكومي الجديد يجب ان يكون كفوءًا ومحترفا في التعامل مع الأزمات التي تواجه العراق والشعب ".
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