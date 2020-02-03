وزير سابق : حكومة علاوي بحاجـة الى عام ونصف لاجراء انتخابات مبكـرة









اكد الوزير السابق عبد الحسين عبطان ان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بحاجة الى عام ونصف العام ، لاجراء انتخابات مبكرة .



وقال عبطان في تصريح صحفي ان "الإستحضارات المطلوبة لإجراء الإنتخابات البرلمانية لا تكتمل في أقل من سنة ونصف ( ١٨ شهرا) ".





واوضح ان "هذا يعني ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، لاتقل عن ٢٦٠ مليار دولار ، والشعب ينتظر خطوات جادة لمعالجة الكثير من المشاكل الحالية ، ومنها مكافحة الفساد وتقليل نسبة البطالة وتحسين الخدمات "، مبينا ان " الفريق الحكومي الجديد يجب ان يكون كفوءًا ومحترفا في التعامل مع الأزمات التي تواجه العراق والشعب ".