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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 11:20 ص

رئيس اركان الجيش يبحث مع رئيس بعثة الناتو في العراق التعاون الامني المشترك وتوسيعه

عثمان الغانمي
رئيس اركان الجيش يبحث مع رئيس بعثة الناتو في العراق التعاون الامني المشترك وتوسيعه



 بحث رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا أعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية والاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاطها في المرحلة المقبل كبعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الجانبين  ناقشا سلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي تهدف الى تنظيم واستئناف عمل حلف الناتو في العراق.


واكد الجانبان أهمية العمل معاً من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه.

 و اعرب رئيس الاركان حرصه على تقديم الدعم والتشجيع وتأمين الحماية لفريق الناتو في العراق في حال الاتفاق على استئناف عملهم كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخبرات وتطوير قدرات الجيش العراقي.
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