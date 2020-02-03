اياد علاوي ينفي ترشحه لاي منصب بحكومة توفيق علاوي





اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي انه لم يرشح لأي وزارة بحكومة محمد توفيق علاوي.



وقال في تصريح صحفي انه لن يرشح أحداً من الوطنية لاي منصب وزاري.





واضاف ان محمد توفيق مرشح الفتح وسائرون"..