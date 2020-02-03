اياد علاوي ينفي ترشحه لاي منصب بحكومة توفيق علاوي

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي انه لم يرشح لأي وزارة بحكومة محمد توفيق علاوي. وقال في تصريح صحفي انه لن يرشح أحداً من الوطنية لاي منصب وزاري. واضاف ان محمد توفيق مرشح الفتح وسائرون".. Copy أخبار متعلقة اول طلب نيابي لرئيس الوزراء المكلف توفيق علاوي بخصوص ’’إسرائيل’’ تظاهرات وقطع للطرق والجسور بعدد من المحافظات رفضا لتكليف علاوي برئاسة الوزراء حزب بارزاني : تكليف علاوي خطوة مهمة للخروج من الازمة الحالية مستشار لبرهم صالح يكشف عن تفاصيل تكليف محمد توفيق علاوي تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة سيتم.... اليوم بعد "الثامنة مساء" محمد توفيق علاوي: سأتخلى عن جنسيتي الثانية وسأشكل حكومة مستقلة تضم متظاهرين