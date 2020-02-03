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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 11:03 ص

اشتباكات بين متظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء في ساحة اعتصام البصرة

قبعات زرقاء
اشتباكات بين متظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء في ساحة اعتصام البصرة



اعلن مصدر امني عن وقوع  اشتباكات في ساحة اعتصام البصرة  بين متظاهرين رافضين  لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المؤقتة وأصحاب القبعات الزرقاء ".

واوضح المصدر " ان الاشتباكات  تسببت بوقوع اصابات بين الجانبين.
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