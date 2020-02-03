اشتباكات بين متظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء في ساحة اعتصام البصرة

اعلن مصدر امني عن وقوع اشتباكات في ساحة اعتصام البصرة بين متظاهرين رافضين لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المؤقتة وأصحاب القبعات الزرقاء ". واوضح المصدر " ان الاشتباكات تسببت بوقوع اصابات بين الجانبين. Copy أخبار متعلقة انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" وعودة المتظاهرين للسيطرة على جسر الجمهورية العشرات من أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية إصابة العشرات من المتظاهرين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في لبنان "القبعات الزرقاء" يلقون القبض على أربعة أشخاص متهمين بتنفيذ ساحة الوثبة مقتل ثمانية متظاهرين واصابة اكثر من 45 بمواجهات بين متظاهرين والقوات الامنية بالناصرية عاجل.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية