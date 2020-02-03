بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الإثنين، 03 شباط 2020 10:53 ص

الساحات العراقية تشتعل وتهتف: لا تنصيب لحكومة محاصصة وعلاوي مرفوض

رفض علاوي

تظاهر الآلاف من العراقيين، احتجاجا على قرار الرئيس برهم صالح، تكليف محمد توفيق علاوى، لتشكيل الحكومة الجديدة، وأغلق الطلبة المدارس والجامعات.

فيما قطع محتجون الطريق الواصل بين محافظتي النجف وكربلاء وعددا من الطرق في الديوانية والبصرة، وأشعلوا إطارات السيارات، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة".

وتوافد مئات الطلاب إلى شوارع تؤدي إلى ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للاحتجاج في بغداد، حاملين صوراً لمحمد علاوي وقد رسمت إشارة الضرب باللون الأحمر على وجهه.

وقالت المتظاهرة طيبة، الطالبة في كلية الهندسة (22 عاماً) "نحن هنا لرفض رئيس الوزراء الجديد، لأن تاريخه معروف ضمن الطبقة السياسة. لا غيرة لديه، ونحن نريد أحداً يغار على الوطن، ويعمل من أجله.

وفي الديوانية، تظاهر المئات رافضين تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، معتبرين أنه "مرشح الأحزاب".

وقطع المحتجون منذ الصباح، جسر التربية، وساحة النسيج، وساحة الزعيم، وساحة مستشفى الولادة، كذلك قطعوا طريق ديوانية - نجف. وتوجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها، وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات.

وفي الحلة، قام متظاهرون بغلق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تولي علاوي رئاسة الوزراء، رافعين صوراً منددة به، وهم يهتفون "علاوي ليس اختيار الشعب"، فيما توقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والتعليمية في المدينة.

وفي مدينة الكوت، خرج المئات في تظاهرة حاشدة حاملين لافتات كتب عليها "نرفض تكليف علاوي لرئاسة الحكومة"، كما هتفوا "المجرب لا يجرب، و"لا تنصيب لحكومة محاصصة".

وفي كربلاء، خرج الآلاف من طلبة الجامعات في محافظة كربلاء، في تظاهرة كبيرة لرفض ترشيح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مصدر محلي، إن "الآلاف من طلبة الجامعات في كربلاء خرجوا، امس، في تظاهرة كبيرة رفضاً لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة".

وفي مدينة النجف، رفع متظاهرون، أمس، لافتة تقول "محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب".

وأمضى شبان يضعون أقنعة على وجوههم، الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع، تعبيراً عن غضبهم لتكليف علاوي بهذا المنصب.

وفي بابل، توافد الآلاف من طلبة المحافظة على ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة رفضاً لتكليف علاوي.

وفي البصرة نظم الطلبة والمحتجون، تظاهرة كبيرة رددوا فيها شعاراً يقول، "مرفوض محمد علاوي.. مرفوض".

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أخر تعديل: الإثنين، 03 شباط 2020 10:55 ص
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