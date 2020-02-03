بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 شباط 2020 10:12 ص

556 شهيدا في التظاهرات العراقية خلال 4 أشهر

جنازة شهيد
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، أن حصيلة شهداء أحداث التظاهرات العراقية قد بلغت  556 شخصا منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان صحفي، إن "عدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات منذ الـ25 من أكتوبر 2019 بلغ 399".

وأضاف أن "ضحايا التظاهرات الأولى في الأول من أكتوبر وحسب تقرير اللجنة بلغ 158 شهيدا، وبالمحصلة تكون النتيجة 556 قتيلا بينهم 13 رجل أمن".
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