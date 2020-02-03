عميد الصحافة الكويتية: ‏أنصار مقتدي الصدر يقمعون الشعب العراقي

شن عميد الصحافة الكويتية أحمد الجارالله، هجوما لاذعا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكتب الجارالله، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "أنصار مقتدى الصدر يقمعون الشعب العراقي و لا حكومة تتحرك".
وتابع: "الذي يقوم مقام الأمن في القمع هم أنصار الصدر و بتعليماته"، مضيفا: "العراق الوضع فيها لايص الآن".
وأضاف: "الصدر هو صاحب المغامرة في القمع بعد أن فشلت الحكومة وأجهزتها الأمنية ومليشيات إيران الكل فشل علي الرغم من القسوة في القمع الصدر سيفشل".
وكتب الجارالله، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "أنصار مقتدى الصدر يقمعون الشعب العراقي و لا حكومة تتحرك".
وتابع: "الذي يقوم مقام الأمن في القمع هم أنصار الصدر و بتعليماته"، مضيفا: "العراق الوضع فيها لايص الآن".
وأضاف: "الصدر هو صاحب المغامرة في القمع بعد أن فشلت الحكومة وأجهزتها الأمنية ومليشيات إيران الكل فشل علي الرغم من القسوة في القمع الصدر سيفشل".