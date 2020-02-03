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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 شباط 2020 12:47 ص

مقتل أثنين من الدواعش المهاجمين على رعاة غنم في مخمور

داعش

أعلنت قوة من الاستخبارات العسكرية ، الأحد ، مقتل أثنين من ارهابيي عصابات داعش ضمن مجموعة اعتدت على رعاة غنم في قضاء مخمور بمحافظة نينوى .

وذكر بيان للمديرية، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج استطلاع الفرقة تصدت لعملية اعتداء نفذتها مجموعة صغيرة من عصابات داعش الارهابي على رعاة الأغنام قرب مخيم البككة للاجئين”.

وأشارت إلى أن القوة “اشتبكت مع الإرهابيين بقوة نارية كثيفة أدت إلى مقتل اثنين منهم في جبل {قره جوخ} بمخمور”.

وتابعت أن “مفارز الاستخبارات قامت بجلب جثث قتلى داعش وتأمين المخيم بالكامل وعادت القوة المكلفة بالواجب إلى أماكن انطلاقها دون حدوث اي خسائر”.

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أخر تعديل: الإثنين، 03 شباط 2020 01:07 ص
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