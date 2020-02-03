محلل سياسي: رئيس الحكومة المكلف شخصية مثيرة للجدل وعليه ملفات فساد

قال المحلل السياسي العراقي، الدكتور سعدون الساعدي، إن محمد توفيق علاوي، المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عليه حكم غيابي 7 سنوات وعليه ملفات فساد في حكومة، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي.

ولفت المحلل السياسي في مطلع حديثه إلى أن علاوي شخصية مثيرة للجدل، بالإضافة إلى أنه كان وزيرا سابقا لمرتين، موضحا أن المتظاهرين في الشارع العراقي طالبوا بشخصية لا تنتمي لأحزاب سياسية.

وأوضح المحلل السياسي العراقي في مداخلة عبر شاشتنا، أن المتظاهرين في الشارع العراقي تفاجأوا به مرشحا لتشكيل حكومة جديدة. وأن خطوة تكليفه، جاءت بضغط من زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر ومن كتلة “البناء والإصلاح” هادي العامري.

