لجنة الأمن: رئيس الوزراء المكلف تعهد بإخراج القوات الأجنبية

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، أنها ناقشت قرار مجلس النواب بإخراج القوات الاجنبية مع رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الانباء العراقية (واع) إنه “تمت مناقشة قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.

وأضاف أن “رئيس الحكومة المكلف سيلجأ إلى الخطوات العملية لاخراج القوات الاجنبية بعد تشكيل الكابينة الوزارية”. وكان مجلس النواب قد صوَت على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.