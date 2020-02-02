بالدم.. وثيقة من ساحة التحرير لـ الحبوبي: سنستمر بثورتنا حتى آخر قطرة

وقع عدد من متظاهري ساحة التحرير ببغداد، اليوم الاحد، وثيقة موجهة الى المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.وجاء في الوثيقة:من ساحة التحرير الى ساحة الحبوبينحن الموقعون ادناه سنوقع بدماءنا عهدا على ان نستمر بثورتنا حتى اخر قطرة من دماءنا وفاءاً لدماء الشهداء ونصرة المظلوم على الظالم والله على ما نقوله شهيد.