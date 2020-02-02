انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" وعودة المتظاهرين للسيطرة على جسر الجمهورية

أفاد مصدر امني، مساء الاحد، بعودة سيطرة المتظاهرين على جسر الجمهورية في بغداد بعد انسحاب أصحاب “القبعات الزرق”.

وقال المصدر،إن المتظاهرين استعادوا السيطرة على جسر الجمهورية بعد انسحاب أصحاب القبعات الزرق الى المطعم التركي، المطل على ساحة التحرير وسط بغداد. وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق مساء الأحد، بأن أصحاب “القبعات الزرق” يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية قبر ساحة التحرير وسط بغداد، لغرض اعادة افتتاحه.

و يحتشد آلاف المتظاهرين منذ نحو أربعة اشهر على جسر الجمهورية الذي يبدأ من ساحة التحرير وينتهي بمبنى وزارة التخطيط حيث المنطقة الخضراء التي تضم أبرز المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في البلاد. ويعد جسر الجمهورية جسراً استثنائيا في المواجهة بين حركة الاحتجاج والسلطات، اذا تحول الجسر في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، الى خط الدفاع الأول للسطات وخط الهجوم الأول للمتظاهرين.