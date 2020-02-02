أول احصائية حكومية بعدد شهداء التظاهرات

نشرت وكالة الأنباء الرسمية، الأحد (02 شباط 2020)، إحصائية وصفتها بالرسمية والصادرة من دوائر الصحة، لعدد الشهداء من المتظاهرين والقوات الامنية في العاصمة بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات، منذ 25/10 من العام الماضي ولغاية 31/1/2020.

وذكرت “واع”، في تقريرها :”سقط يوم الجمعة المصادف 25 من تشرين الأول 51 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات التي شهدت تظاهرات فيما سقط شهيد واحد من القوات الأمنية”.

وأضاف التقرير :”في يوم 26 تشرين الأول سقط 22 شهيداً من المتظاهرين، وفي يوم 27 من الشهر نفسه سجلت الإحصائيات سقوط 7 شهداء من المتظاهرين، فيما شهد يوم 28 سقوط 12 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات”. وتابع أن “الاحصائيات سجلت في يوم 29 من الشهر ذاته سقوط 7 شهداء من المتظاهرين ،فيما سقط في يوم 30 من الشهر ذاته 6 شهداء، كما سقط يوم 31 من الشهر ذاته متظاهرون اثنين.”.

وأردف التقرير :”بحسب الاحصائية فـإن مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر تشرين الأول بلغ 107 فيما بلغ عدد الشهداء من القوات الأمنية شهيد واحد” مضيفا أن “الاحصائية سجلت سقوط 142 شهيداً من المتظاهرين في شهر تشرين الثاني في عموم المحافظات، فيما سقط 3 شهداء من القوات الأمنية في الشهر ذاته”.

وبين التقرير أن “19 شهيداً من المتظاهرين سقطوا في شهر كانون الاول، فضلاً عن سقوط شهيد واحد من القوات الأمنية”. وأفاد بأن “مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر كانون الثاني بلغ 19 شهيداً من المتظاهرين، في المحافظات التي شهدت تظاهرات ، فيما لم تسجل الإحصائية سقوط شهداء من القوات الأمنية”.