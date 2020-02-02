بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
آخر الأخبار
سائرون" : مستعدون لـ" اغاثة" رئيس الوزراء المكلف! 15 مليون دولار .. مساعدة كندية للتخفيف من معاناة النساء والفتيات في العراق لليوم الثاني.. استمرار الاحتجاجات في جميع المحافظات ضد تكليف "علاوي" برئاسة الوزراء الصدر: شعب العراق اختار علاوي.. ومغردون: أين الدليل؟ نائب يحذر علاوي : حكومتك لن تنال الثقة في هذه الحالة .. متظاهرو العراق يرفضون علاوي.. ونشطاء: الكتل السياسية أشعلت الحرب مع المتظاهرين الاكراد يلمحون للمحاصصة تحت غطاء التوازن القومي محتجو ذي قار يقطعون الجسور احتجاجا على تكليف علاوي الصدر "يُكذب نفسه".. عراب صفقة ترشيح علاوي بعد الاتفاق مع كتلة الفتح الموالية لإيران النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 10:07 م

أول احصائية حكومية بعدد شهداء التظاهرات

شهداء

نشرت وكالة الأنباء الرسمية، الأحد (02 شباط 2020)، إحصائية وصفتها بالرسمية والصادرة من دوائر الصحة، لعدد الشهداء من المتظاهرين والقوات الامنية في العاصمة بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات، منذ 25/10 من العام الماضي ولغاية 31/1/2020.

وذكرت “واع”، في تقريرها :”سقط يوم الجمعة المصادف 25 من تشرين الأول 51 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات التي شهدت تظاهرات فيما سقط شهيد واحد من القوات الأمنية”.

وأضاف التقرير :”في يوم 26 تشرين الأول سقط 22 شهيداً من المتظاهرين، وفي يوم 27 من الشهر نفسه سجلت الإحصائيات سقوط 7 شهداء من المتظاهرين، فيما شهد يوم 28 سقوط 12 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات”. وتابع أن “الاحصائيات سجلت في يوم 29 من الشهر ذاته سقوط 7 شهداء من المتظاهرين ،فيما سقط في يوم 30 من الشهر ذاته 6 شهداء، كما سقط يوم 31 من الشهر ذاته متظاهرون اثنين.”.

وأردف التقرير :”بحسب الاحصائية فـإن مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر تشرين الأول بلغ 107 فيما بلغ عدد الشهداء من القوات الأمنية شهيد واحد” مضيفا أن “الاحصائية سجلت سقوط 142 شهيداً من المتظاهرين في شهر تشرين الثاني في عموم المحافظات، فيما سقط 3 شهداء من القوات الأمنية في الشهر ذاته”.

وبين التقرير أن “19 شهيداً من المتظاهرين سقطوا في شهر كانون الاول، فضلاً عن سقوط شهيد واحد من القوات الأمنية”. وأفاد بأن “مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر كانون الثاني بلغ 19 شهيداً من المتظاهرين، في المحافظات التي شهدت تظاهرات ، فيما لم تسجل الإحصائية سقوط شهداء من القوات الأمنية”.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 02 شباط 2020 10:40 م
إقرأ ايضا
عثمان-الغانمي-780x470

عثمان الغانمي يبحث مع بعثة الناتو سبل تطوير الجيش واستئناف عمل الحلف في العراق 03 شباط 2020 12:02 ص

العراق

تعيين مهند البياتي رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية 02 شباط 2020 11:52 م

A89D4C8C-7B61-4DD8-9B9E-CE65883062D8

بالدم.. وثيقة من ساحة التحرير لـ الحبوبي: سنستمر بثورتنا حتى آخر قطرة 02 شباط 2020 11:01 م

عادل عبد المهدي

عبد المهدي يؤكد دعمه الكامل لعلاوي والاستعداد لتسليم الملفات الى الفريق الحكومي الجديد 02 شباط 2020 10:43 م

مظاهرات لبنان

انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" وعودة المتظاهرين للسيطرة على جسر الجمهورية 02 شباط 2020 10:27 م

المظاهرات

بالاطارات المشتعلة.. تجدد التظاهرات الرافضة لتكليف علاوي في الناصرية 02 شباط 2020 10:13 م

Doc-P-333358-637162611220073514

عبد المهدي : يبلغ " علاوي" بتوقفه عن أي لقاء او قرار مهم اعتبارآ من اليوم 02 شباط 2020 08:56 م

Doc-P-333297-637161812506516611

اول طلب نيابي لرئيس الوزراء المكلف توفيق علاوي بخصوص ’’إسرائيل’’ 02 شباط 2020 08:39 م

التعليقات