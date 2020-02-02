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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 09:43 م

مازن الخزاعي: مندلي تضم أكبر محمية طبيعية للغزلان البرية في العراق

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.. دعا مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، الى استثمار اكبر محمية طبيعية للغزلان البرية في العراق.
وقال مدير ناحية مندلي وكالة(86كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح صحفي ان” الضواحي الشرقية لناحية مندلي تضم محمية طبيعية للغزلان البرية هي الاكبر في العراق وتضم غزلان الريم المعرضة للانقراض والتي تعتبر من الانواع المهمة التي يتركز وجودها بالأساس قرب الحدود العراقية – الايرانية خاصة ضمن حدود ناحيتي مندلي وقزانية”.
واضاف الخزاعي، ان” المحمية والتي تمتد على مساحة عشرات الدوانم تعد فرصة استثمارية رائدة يمكن ان تتحول الى مرفق سياحي كبير ينعكس ايجابا في دعم المحمية والحفاظ على غزلان الريم التي انخفضت اعدادها في العقود الثلاثة الماضية بمعدلات هائلة واقتربت كثيرا من الانقراض بسبب الصيد الجائر وعدم وجود خطط للدعم مبينا ان المحمية جائت لانقاذ ما تبقى منها”.
وبين مدير الناحية ان” الكثيرين لايعرف بان هناك محمية كبيرة  للغزلان البرية في ديالى وهذا امر يجب الانتباه له والسعي لاقامة مرافق سياحية داعمة للمحمية التي تتوفر فيها كل متطلبات نجاح اي مرفق سياحي مميز”.
ويعد غزال الريم من اشهر انواع الغزلان التي تنتشرفي العراق خاصة قرب الحدود الشرقية وشهدت انخفاض كبير في اعدادها بسبب حملات الصيد الواسعة.
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