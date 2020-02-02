بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 شباط 2020
آخر الأخبار
سائرون" : مستعدون لـ" اغاثة" رئيس الوزراء المكلف! 15 مليون دولار .. مساعدة كندية للتخفيف من معاناة النساء والفتيات في العراق لليوم الثاني.. استمرار الاحتجاجات في جميع المحافظات ضد تكليف "علاوي" برئاسة الوزراء الصدر: شعب العراق اختار علاوي.. ومغردون: أين الدليل؟ نائب يحذر علاوي : حكومتك لن تنال الثقة في هذه الحالة .. متظاهرو العراق يرفضون علاوي.. ونشطاء: الكتل السياسية أشعلت الحرب مع المتظاهرين الاكراد يلمحون للمحاصصة تحت غطاء التوازن القومي محتجو ذي قار يقطعون الجسور احتجاجا على تكليف علاوي الصدر "يُكذب نفسه".. عراب صفقة ترشيح علاوي بعد الاتفاق مع كتلة الفتح الموالية لإيران النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 09:08 م

ارتفاع غير مسبوق بأسعار قناني غاز الطبخ في الإقليم

images (2)

شهد عدد من المحافظات في إقليم كردستان منذ أيام شحة في غاز الطهي حيث وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى قرابة 18 الف دينار عراقي بعد ان كانت بـ 7500 دينار وفق التسعيرة الرسمية.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان، أن ارتفاع اسعار غاز الطهي في محافظتي اربيل ودهوك منع أشخاص متنفذين في السليمانية وإدارة منطقة كرميان من وصول هذه المادة عبر استخدام السلاح والترهيب.

وقال عادل، إن “موضوع نقل الغاز الى محافظات الاقليم كان حكرا لشركة [دانا غاز] ، واخضع مؤخرا للمناقصة لتفوز به إحدى الشركات، وكان من المقرر أن تباشر الشركة الفائزة عملها مطلع العام الحالي لكن أشخاص متنفذين في حدود منطقة كرميان والسليمانية منعوها و استخدموا ذلك كورقة ضغط في منع إيصال ما يلزم من مادة النفط السائل الى اربيل ودهوك الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الغاز في المحافظتين”.

وأوضح أن "الاشخاص المومأ اليهم وخلال اليومين الماضيين، وعبر قوة مسلحة مارسوا العنف تجاه الشركة مما ادى الى تأزيم الوضع، وفضلا عن إحاطة المواطنين بهذه المشكلة فإننا نطمئنهم بان حكومة اقليم كوردستان لن تتراجع عن خطوات الإصلاح، وستسلك السبل القانونية كافة لأخضاع المحتكرين والمافيات للقانون".

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 02 شباط 2020 09:10 م
إقرأ ايضا
images (1)

موعد وصول ياسر قاسم وشيركو كريم إلى اربيل 02 شباط 2020 08:34 م

15 مليون دولار .. مساعدة كندية للتخفيف من معاناة النساء والفتيات في العراق 02 شباط 2020 07:14 م

قطع الطرق

محتجو ذي قار يقطعون الجسور احتجاجا على تكليف علاوي 02 شباط 2020 04:54 م

عالية نصيف

نائبة تتهم وزارة النقل بارتكاب مخالفات….. لهذه الأسباب 02 شباط 2020 02:32 م

الانبار

النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار 02 شباط 2020 01:41 م

وزارة النفط

النفط: إيراداتنا تعدّت ستة مليارات دولار لشهر كانون الثاني 02 شباط 2020 01:34 م

25_11_2019_49623179297_177774

تظاهرات وقطع للطرق والجسور بعدد من المحافظات رفضا لتكليف علاوي برئاسة الوزراء 02 شباط 2020 01:27 م

resizer

اكثر من ثلاثة آلاف مزارع متضرر من الفيضانات في ديالى لم يحصلوا على تعويضات 02 شباط 2020 10:37 ص

التعليقات