ارتفاع غير مسبوق بأسعار قناني غاز الطبخ في الإقليم

شهد عدد من المحافظات في إقليم كردستان منذ أيام شحة في غاز الطهي حيث وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى قرابة 18 الف دينار عراقي بعد ان كانت بـ 7500 دينار وفق التسعيرة الرسمية.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان، أن ارتفاع اسعار غاز الطهي في محافظتي اربيل ودهوك منع أشخاص متنفذين في السليمانية وإدارة منطقة كرميان من وصول هذه المادة عبر استخدام السلاح والترهيب.

وقال عادل، إن “موضوع نقل الغاز الى محافظات الاقليم كان حكرا لشركة [دانا غاز] ، واخضع مؤخرا للمناقصة لتفوز به إحدى الشركات، وكان من المقرر أن تباشر الشركة الفائزة عملها مطلع العام الحالي لكن أشخاص متنفذين في حدود منطقة كرميان والسليمانية منعوها و استخدموا ذلك كورقة ضغط في منع إيصال ما يلزم من مادة النفط السائل الى اربيل ودهوك الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الغاز في المحافظتين”.

وأوضح أن "الاشخاص المومأ اليهم وخلال اليومين الماضيين، وعبر قوة مسلحة مارسوا العنف تجاه الشركة مما ادى الى تأزيم الوضع، وفضلا عن إحاطة المواطنين بهذه المشكلة فإننا نطمئنهم بان حكومة اقليم كوردستان لن تتراجع عن خطوات الإصلاح، وستسلك السبل القانونية كافة لأخضاع المحتكرين والمافيات للقانون".