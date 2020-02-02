نائب يحذر من تجاوز "علاوي" استحقاقات البصرة في الكابينة الوزارية

حذر النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، اليوم الاحد، من تجاوز رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي استحقاق محافظة البصرة، مشددا على ضرورة ان تكون وزارتي النفط والنقل من ابناء المحافظة. وقال عواد في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي، اذا "لم يتم اختيار وزيراً للنفط ووزيراً للنقل من اهالي البصرة حصراً على ان يكونوا من الخبراء المستقلين"

.واكد عواد "سوف لا اصوت على الكابينة الوزارية في حال لم يسمي الرئيس المكلف وزيري من محافظة البصرة "، داعيا "نواب البصرة الضغط بهذا الاتجاه وهو استحقاق وزاري للبصرة وليست منية من احد".