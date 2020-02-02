صد هجوما لداعش على مخيم للاجئين بمحافظة نينوى

قال مصدر أمني، مساء اليوم، إن قوة أمنية صدت هجوما نفذه تنظيم "داعش" على مخيم للاجئين في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وأوضح المصدر، أن مسلحين من تنظيم داعشي شنّوا، هجوماً على الطّرف الجنوبي من مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.



وأكد المصدر، أن قوة أمنية تصدت للهجوم الذي استمر نحو ساعة قُتِل خلالها اثنان من مسلحي داعش.