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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 07:59 م

مسلحون يسرقون 400 مليون دينار من مواطن وسط البصرة

عصابة-سرقة-حقائب-نسائية
قام 3 مسحلين مجهولين في البصرة، بسرقة 400 مليون دينار من مواطن، وذلك بالقرب من منطقة قريبة من مركز المدينة.

وقالت مصادر أمنية، إن المسلحين يستقلون مركبة نوع "تويوتا لاندكروزر" ، اعترضوا المواطن الذي يعمل صاحب مكتب منفذ كي كارد ، حينما كان يقود مركبته نوع "كيا سيراتو"، واطلقوا النار بالهواء، وسرقوا المبلغ تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار الى مكان مجهول.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق بالحادث دون كشف المزيد من التفاصيل.
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أخر تعديل: الأحد، 02 شباط 2020 08:15 م
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