الغانمي: حريصون على تأمين الحماية لحلف الناتو في العراق

أكد رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الأحد، حرصه على تأمين الحماية لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، أن الغانمي، التقى رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، لافتاً إلى أن اللقاء ناقش عدداً من النقاط المهمة أبرزها إعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية والاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاطها في المرحلة المقبل كبعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة.

وناقش الطرفان سلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي تهدف الى تنظيم واستئناف عمل حلف الناتو في العراق.

وأكدا، على أهمية العمل معاً من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه.

وأعرب الغانمي، عن حرصه على تقديم الدعم والتشجيع وتأمين الحماية لفريق الناتو في العراق في حال الاتفاق على استئناف عملهم كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخبرات وتطوير قدرات الجيش العراقي.