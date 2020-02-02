سائرون" : مستعدون لـ" اغاثة" رئيس الوزراء المكلف!



اكد تحالف "سائرون " المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر , دعمه لحكومة محمد توفيق علاوي من خلال النأي بنفسه عن فرض اي عنصر من عناصر التيار في تشكيلتها.



وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان موقف التيار الصدري كان واضحا منذ مدة بعيدة بشأن اطلاق حرية اختيار الحكومات من قبل رؤسائها وعدم تدخل القوى السياسية والمكونات المجتمعية في عملها " , مبينا ان ( سائرون ) سيكون داعما لعلاوي و لن يتدخل في عملية تشكيل حكومته من خلال فرض او زج اي عنصر من عناصر التيار الصدري " .



واضاف :" ان ( سائرون ) سيقف بقوة ضد اية محاولة للتدخل من قبل المكونات المجتمعية او الاحزاب السياسية في تشكيل وعمل الحكومة المقبلة ، وهو مستعد للاستجابة لاية استغاثة يطلبها منه رئيس الحكومة في حالة شعوره بالضغط عليه ، سواء كان داخليا او خارجيا ".



ف.ا