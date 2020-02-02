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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 07:16 م

سائرون" : مستعدون لـ" اغاثة" رئيس الوزراء المكلف!

رياض-المسعودي (1)

اكد تحالف "سائرون " المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر , دعمه لحكومة محمد توفيق علاوي من خلال النأي بنفسه عن فرض  اي  عنصر من عناصر التيار في تشكيلتها.

وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان  موقف التيار الصدري كان واضحا منذ مدة بعيدة بشأن اطلاق حرية اختيار الحكومات من قبل رؤسائها وعدم تدخل القوى السياسية والمكونات المجتمعية في عملها " , مبينا ان ( سائرون ) سيكون داعما لعلاوي و لن يتدخل في عملية تشكيل حكومته  من خلال فرض او زج اي عنصر من عناصر التيار الصدري " .

واضاف :" ان ( سائرون ) سيقف بقوة ضد اية  محاولة للتدخل من قبل المكونات المجتمعية او الاحزاب  السياسية في تشكيل وعمل الحكومة المقبلة ، وهو مستعد للاستجابة لاية استغاثة يطلبها منه رئيس الحكومة في حالة شعوره بالضغط عليه ، سواء كان داخليا او خارجيا ".

ف.ا
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