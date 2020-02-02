العشرات من أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية

أفاد مصدر أمني، مساء الاحد، بأن أصحاب "القبعات الزرق" يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية قبر ساحة التحرير وسط بغداد، لغرض اعادة افتتاحه.

وقال المصدر، إن العشرات من أصحاب القبعات الزرق تقدموا، مساء اليوم، باتجاه جسر الجمهورية في محاولة للسيطرة عليه، مشيرا الى محاولة اعادة فتحه أمام حركة السير.



وأوضح المصدر، ان عددا من المتظاهرين يقفون بالضد منهم في محاولة لمنعهم، مشيرا الى عدم وجود اي حالة اشتباك.