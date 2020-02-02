الجيش العراقي والناتو ؛ يتفقان على توسعة نشاط البعثة في المرحلة المقبلة



اتفق رئيس اركان الجيش العراقي ورئيس بعثة الناتو على توسعة نشاط البعثة "التدريبية والاستشارية" في المرحلة المقبلة، فيما اكد الجانبان على أهمية العمل معاً من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه.

وقالت وزارة الدفاع في بيان رسمي، إن رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي التقى، اليوم الاحد، رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا, مبينا أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من النقاط المهمة أبرزها أعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية والاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاطها في المرحلة المقبل كبعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة.



وأوضح أن الجانبين ناقشا سلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي تهدف الى تنظيم واستئناف عمل حلف الناتو في العراق.



وأاشار بيان الدفاع الى أن الجانبين أكدا أهمية العمل معاً من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه, وبهذا الصدد اعرب رئيس الاركان، وفقا للبيان، حرصه بتقديم الدعم والتشجيع وتأمين الحماية لفريق الناتو في العراق في حال الاتفاق على استئناف عملهم كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخبرات وتطوير قدرات الجيش العراقي