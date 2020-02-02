بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 شباط 2020
آخر الأخبار
سائرون" : مستعدون لـ" اغاثة" رئيس الوزراء المكلف! 15 مليون دولار .. مساعدة كندية للتخفيف من معاناة النساء والفتيات في العراق لليوم الثاني.. استمرار الاحتجاجات في جميع المحافظات ضد تكليف "علاوي" برئاسة الوزراء الصدر: شعب العراق اختار علاوي.. ومغردون: أين الدليل؟ نائب يحذر علاوي : حكومتك لن تنال الثقة في هذه الحالة .. متظاهرو العراق يرفضون علاوي.. ونشطاء: الكتل السياسية أشعلت الحرب مع المتظاهرين الاكراد يلمحون للمحاصصة تحت غطاء التوازن القومي محتجو ذي قار يقطعون الجسور احتجاجا على تكليف علاوي الصدر "يُكذب نفسه".. عراب صفقة ترشيح علاوي بعد الاتفاق مع كتلة الفتح الموالية لإيران النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 شباط 2020 06:46 م

الصدر: شعب العراق اختار علاوي.. ومغردون: أين الدليل؟

1

أعلن مقتدى الصدر، تأييده لاختيار، محمد علاوي، رئيساً للوزراء في العراق، مؤكداً في تغريدة له أن الشعب هو من اختاره وأن هذه خطوة جيدة للبلاد.

من جانبها، اشتعلت وسائل التواصل بتغريدات العراقيين المنددين بكلام الصدر.

فقد طالب المغردون الصدر بالكشف عن أدلة تثبت صحة حديثه بأن الشعب العراقي هو من اختار رئيس الوزراء.

وبين التغريدات أيضاً من طالب بالكشف عن الآلية التي اتبعها الشعب العراقي والتي أفضت لاختيار علاوي.

في السياق ذاته، نظّم الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية، بغداد، مظاهرة للتنديد بتكليف الرئيس العراقي، برهم صالح، علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أفاد نشطاء من ساحة التحرير، بأن متظاهرين رفعوا شعار "مرفوض محمد علاوي"، منددين بما أشاروا إلى أنه تدخل إيراني في تسمية المرشح للمنصب.

وأوضح المتظاهرون أن تكليف توفيق علاوي سوف يزيدهم إصراراً على البقاء في ساحات التظاهر حتى يتم تطهير المنظومة السياسية من الفاسدين ومن سرقة المال العام، بحسب تعبيرهم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، كان قد دعا في كلمة له مساء السبت بعد تكليفه رسمياً، لإطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين لتحقيق مطالبهم، مطالباً باستمرار التظاهرات السلمية في العراق.

وتعهّد علاوي بحماية التظاهرات السلمية في البلاد وبمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، مضيفاً: "حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين".

وتعهّد بإطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء"، الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.

إلى ذلك أكد علاوي أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدّي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة، متعهداً بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة. وأضاف أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية.

بالمقابل، يصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اسماعيل هنية رئيس حماس الارهابية

رئيس حماس يستقر في قطر بعدما زار إيران ووصف سليماني بـ" شهيد القدس" 02 شباط 2020 09:30 م

c0cac664-1993-48ef-931f-e3b0ed995c0c

لليوم الثاني.. استمرار الاحتجاجات في جميع المحافظات ضد تكليف "علاوي" برئاسة الوزراء 02 شباط 2020 07:11 م

مقتدى الصدر متوعدا العراقيين

الطبخة الفاسدة لن يأكلها الشعب.. لماذا يدافع الصدر باستماتة عن علاوي؟ 02 شباط 2020 06:38 م

رفض علاوي

متظاهرو العراق يرفضون علاوي.. ونشطاء: الكتل السياسية أشعلت الحرب مع المتظاهرين 02 شباط 2020 05:16 م

الصدر

الصدر "يُكذب نفسه".. عراب صفقة ترشيح علاوي بعد الاتفاق مع كتلة الفتح الموالية لإيران 02 شباط 2020 04:45 م

79223744_2525108427735501_5714426134465085440_n

الشعب العراقي ردا على بيان ترحيب الأمم المتحدة بتكليف علاوي: نستنكر تواطوءكم ودوركم المشبوه مع الحكم الميلشياوي الإرهابي 02 شباط 2020 03:39 م

توفيق علاوي

توفيق علاوي يشكر صالح لتكليفه بتشكيل الحكومة ويتعهد بالتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة 01 شباط 2020 04:26 م

تظاهرات ساحة التحرير

متظاهرو التحرير: نرفض وجوه الطبقة السياسية جميعاً والساحة بيتا للعراقيين جميعاً 01 شباط 2020 04:14 م

التعليقات