الإنصات لصوت الشعب..توافد آلاف لـساحة التحرير للمشاركة في التظاهرات

توافد الآلاف من الطلبة العراقيين، اليوم، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في التظاهرات الشعبية، منددين بتكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأعداد الكبيرة من الطلبة رفعوا شعارات مناوئة لرئيس الحكومة المكلف، مطالبين السلطات والإنصات لصوت الشارع والمحتجين المرابطين بالساحات والميادين المطالب بالإصلاح والتغيير ومقاومة الفساد.



ولفتت المصادر ذاتها إلى أن متظاهرين آخرين خرجوا للشوارع في ذي قار/وبابل والديوانية والنجف، رافضين لهذا التكليف الذين يرون أنه لم يرق إلى تطلعاتهم من رئيس البلاد والطبقة السياسية عامة.



يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف أمس السبت السيد محمد توفيق علاوي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.