رئيس كتلة نيابية : يقدم " لعلاوي " مفتاح القضاء على الأزمات

قدم رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد عثمان الخالدي، الاحد (02 شباط 2020)، نصيحة إلى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، للقضاء على الازمات الداخلية التي تمر بها البلاد، مبينا أن الخلاص من البطالة، بوابة رئيسية لأنهاء ازمات استمرت لسنوات طويلة.



وقال الخالدي إن "العراق يعاني ارتفاعا كبيرا في اعداد العاطلين عن العمل، واصبح هذا الملف تحديا كبيرا اما اي حكومة جديدة، لذا فأن القضاء على البطالة سيكون مفتاحا رئيسيا للخلاص من الازمات الداخلية".



واضاف أن "رئيس الوزراء المكلف مطالب توفير فرص عمل للعاطلين وتقليل معدلاتهم، والسعي الى معالجة ازمة الفقر الحادة في المناطق المتضررة من الارهاب، والسعي الى تنمية اقتصادية تسهم في معالجة الكثير من هموم ومشاكل المجتمع العراقي ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.



بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.



وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".



