صالح العراقي المقرب من الصدر : فرض السلمية واجبنا

اعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، ان فرض السلمية "واجبنا" بالتنسيق مع القوات الأمنية.



وقال العراقي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" أن فرض السلام والسلمية واجبنا، بالتنسيق مع القوات الامنية الوطنية".



وأضاف :"على المتظاهرين السلميّين التعاون من اجل طرد المُخرّبين... للحفاظ على رونق الثورة وسلميتها"، داعياً إلى "الاستمرار بالثورة الاصلاحية السلمية".







