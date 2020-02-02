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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 05:55 م

لجنة التعليم : توجز برسالة الي "علاوي"..... حال الطلبة في العراق

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وجهت رئيس لجنة التعليم النيابية غيداء كمبش، اليوم الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، طالبته خلالها بخطاب ثاني فيه تعهدات والتزامات تعيد الطلبة الى دوامهم، فيما اوجزت في رسالتها حال الطلبة في العراق.
وقالت كمبش في بيان خاطبت به علاوي ، "في خطابك يوم التكليف اشرت الى الذين تركوا دوامهم وذهبوا الى ساحات التظاهرات، وحسنا فعلت وانت مطالب اليوم بخطاب ثاني فيه تعهدات والتزامات تعيدهم الى دوامهم"


وأضافت، "دولة الرئيس هل تعلم آلاف من الخريجين بدون فرصة عمل؟ والآلاف من أصحاب الشهادات العليا في الطرقات بين متظاهر في ساحات التحرير او امام الوزارات، وعشرات وربما مئات باعة متجولين، كما أن هناك آلالاف من خريجي الإعدادية لم يقبلوا في الجامعات الحكومية مجانا والمقبولين هم خارج رغبتهم وقبلوا لانهم غير قادرين على دفع اجور الاهلي والموازي".

وتابع، أن "ملايين العوائل جل دخلها على الدروس الخصوصية حتى يحصل ابنهم على معدل يؤهله الدراسة مجانا ومئات الآلاف منهم لايتحقق حلمه فتذهب أمواله سدا، وملايين الطلبة خصصنا لهم وفق القانون منحه شهرية لا تتجاوز 100 الف ووزارة المالية لا تستطيع تخصيصها في الموازنات الاتحادية لأن هناك مليارات تذهب يوميا لجيوب الفاسدين".

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أخر تعديل: الأحد، 02 شباط 2020 06:09 م
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