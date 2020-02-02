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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 04:54 م

الاكراد يلمحون للمحاصصة تحت غطاء التوازن القومي

القيادي في حركة التغيير امين بكر

اكد النائب عن التحالف الكردستاني امين بكر, ان  القوى الكردستانية تنظر بايجابية الى تكليف محمد توفيق علاوي ، وتأمل ان يدير المرحلة المقبلة بنجاح، داعيا علاوي الى مراعاة التوازن القومي في تشكيلته الحكومية.

وقال بكر في تصريح صحفي :" ان تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة كان اختيارا جيدا ، وان القوى السياسية الكردستانية تنظر اليه بايجابية وتأمل ان يدير المرحلة المقبلة بنجاح ".

واضاف :"  ان تشكيل الحكومة المقبلة يجب ان يكون مراعيا للتوازن القومي ، بعيدا عن التوازن السياسي ، حتى تكون حكومة ممثلة للشعب العراقي باكمله "، مبينا :" ان امام علاوي مرحلة صعبة ، ولايمكنه النجاح مالم يتم دعمه سياسيا شريطة عدم وجود  املاءات من الاحزاب في عمل الحكومة المقبلة ".

ف.ا
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