الاكراد يلمحون للمحاصصة تحت غطاء التوازن القومي



اكد النائب عن التحالف الكردستاني امين بكر, ان القوى الكردستانية تنظر بايجابية الى تكليف محمد توفيق علاوي ، وتأمل ان يدير المرحلة المقبلة بنجاح، داعيا علاوي الى مراعاة التوازن القومي في تشكيلته الحكومية.



وقال بكر في تصريح صحفي :" ان تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة كان اختيارا جيدا ، وان القوى السياسية الكردستانية تنظر اليه بايجابية وتأمل ان يدير المرحلة المقبلة بنجاح ".



واضاف :" ان تشكيل الحكومة المقبلة يجب ان يكون مراعيا للتوازن القومي ، بعيدا عن التوازن السياسي ، حتى تكون حكومة ممثلة للشعب العراقي باكمله "، مبينا :" ان امام علاوي مرحلة صعبة ، ولايمكنه النجاح مالم يتم دعمه سياسيا شريطة عدم وجود املاءات من الاحزاب في عمل الحكومة المقبلة ".



ف.ا