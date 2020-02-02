الشعب العراقي ردا على بيان ترحيب الأمم المتحدة بتكليف علاوي: نستنكر تواطوءكم ودوركم المشبوه مع الحكم الميلشياوي الإرهابي

أثار البيان صحفي التى أصدرته ممثلة الأمم المتحدة في العراق والتى رحبت بتكليف الميلشياوي محمد علاوي رئيسا للوزراءٍ العديد من علامات الاستنكار عن الدور المشبوه الذي لعبته الأمم المتحدة في صفقة تنصيب المحتال محمد علاوي .

وقال نشطاء إن الشعب العراقي والمتظاهرين في الساحات والميادين يعرفون كل ابعاد هذه الصفقة المشبوهة وما حدث في كواليس الاجتماعات التى دارت في هذا الشأن وأن اليسار الذي يسيطر على الأمم المتحدة هو ضالع في هذه الصفقات المشبوهة التى تحاك بالعراق وأن شعبنا سيتذكر دوركم التخريبي الذي مارستموه على مر السنوات بجلب إسلاميين محسوبين على تنظيم الحرس الثوري الإرهابي ونظام الملالي المنبوذ عالميا واقليميا .

إن هذه جريمة التى ارتكبتموها في حق الشعب العراقي وبحق الثوار والشهداء في الساحات والميادين العراقية لن تغتفرو لن ينسى الشعب



واتهم نشطاء ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، بإخفاء الحقائق في تقريرها الذي عرضته أمام مجلس الأمن الدولي عن تظاهرات العراق وأنها حاولت من خلال تقاريرها أمام مجلس الأمن فتح المجال للتدخل الدولي في الشأن العراقي".

وأضاف النشطاء إن التقارير تجاهلت الكثير من الحقائق التي يجب ان يطلع عليها العالم، خصوصا فيما يخص شهداء الثورة والمصابين

و أن "ممثلة الأمم المتحدة تحاول منح أطراف إقليمية ودولية ذريعة التدخل في العراق بشأن اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد وهو دور مشبوه تريد عدة دول لعبه بجدية".

ورحبت البعثة الأممية فى العراق بتكليف محمد توفيق علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحثته على العمل لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب العراقى وحكومته لبناء عراق أكثر سلما وعدلا وازدهارا، وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت - فى بيان مساء السبت علاوى على العمل سريعا لتحقيق إصلاحات جوهرية وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المكلف يواجه مهمة ضخمة وهى تشكيل مجلس الوزراء بسرعة ومصادقة البرلمان للمضى قدما فى إصلاحات هادفة تلبى المطالب الشعبية وتحقق العدالة والمساءلة، وأضافت: "لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفا بالصعوبات؛ وسيتطلب إحراز التقدم دعم جميع الجهات الفاعلة لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمة للشعب العراقي".

واعتبرت أن الالتزامات التى وردت فى بيان رئيس الوزراء المكلف تلبى الكثير من مطالب المحتجين السلميين، منوهة إلى أن هذا يعد بالتأكيد مؤشرا مشجعا وجديرا بالترحيب، لافتة إلى أن الشعب العراقى سيحكم فى نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات.

وتابعت: "لقد دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولا ولقد حان الوقت للعمل"، داعية فى الوقت نفسه بألا يٌدخر جهدا لإخراج العراق من أزمته.لعراقي والعربي والكردي خيانتكم الكبرى لهذه الثورة .

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