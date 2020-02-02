بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 شباط 2020
آخر الأخبار
النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار صحيفة بريطانية تحذر: العراق قد يخلو تماماً من المسيحيين النفط: إيراداتنا تعدّت ستة مليارات دولار لشهر كانون الثاني بلاسخارت ترحب بتكليف رئيس وزراء جديد اللجنة القانونية النيابية تستبعد اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تظاهرات وقطع للطرق والجسور بعدد من المحافظات رفضا لتكليف علاوي برئاسة الوزراء علاوي وعبد المهدي .. تشابهت المقدمات فهل تتساوى النتائج ؟! لاعبو الطلبة والكادر التدريبي مسموح لهم بالتصريح .. في يومين فقط ! ملعب الشعب اول منشأ رياضي عراقي ينال شهادة ايزو 9001 اكثر من ثلاثة آلاف مزارع متضرر من الفيضانات في ديالى لم يحصلوا على تعويضات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 02:38 م

ما سر ظهور ظهور شخصية مثيرة للجدل عند تكليف علاوي؟ .. فائق الشيخ علي يجيب

images

شن النائب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، هجوما على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، واصفا أياه بأنه ليس أهلا لتشكيل الحكومة.

وتساءل الشيخ علي عن سبب مرافقة المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أبو جهاد الهاشمي، له خلال تكليفه من قبل برهم صالح في القصر الجمهوري”.
ونشر الشيخ علي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” صورة للحظة تكليف رئيس الجمهورية، علاوي بالمنصب حيث يظهر على انعكاس الزجاج رجل قال إنه مدير مكتب عادل عبد المهدي السابق، أبو جهاد الهاشمي، وعلق عليها: “أبو جهاد الهاشمي يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الثانية بعد عبد المهدي، وعلاوي يقول: سأشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، وسأرفض أي مرشح ترشحه الأحزاب، حتى لو ضغطوا عليَّ!چا أبو جهاد شيسوي رايح وياك للقصر الجمهوري؟”، متابعاً: ” ارحل يا ذيل إيران.. أنت ومَنْ معك من الجهات الموالية لايران. ارحل”.

وتابع الشيخ علي تغريداته “محمد توفيق علاوي: أنتَ لستَ أهلاً لتشكيل الحكومة، جاءت بك إيران وذيولها. وتكليفك جريمة بحق العراق وشعبه.
وأضاف الشيخ علي “ثار العراقيون وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، ليس من أجل استبدال عادل عبد المهدي بك. فأنت نسخة مطابقة له، جبناً وتفاهة”. بل ثاروا من أجل كرامة وطن والخلاص من التبعية. أرحل وإلّا!
ويشغل أبو جهاد الهاشمي منصب مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وهو منصب بدرجة وزير وفقا للقانون العراقي، يتمتع شاغله بصلاحيات واسعة.
وكان زعيما تحالفي الفتح وسائرون، هادي العامري، ومقتدى الصدر، توصلا أمس السبت، إلى توافق لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وشهدت عدة مدن عراقية تظاهرات احتجاجا على تكليف علاوي برئاسة الحكومة منها بغداد والبصرة والنجف وذي قار، حيث ردد البعض عبارة “مرفوض محمد علاوي”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مقتدى-الصدر-2

زعيم ميليشيا جيش المهدي يدعو إلى تشكيل لجان لإعادة الدوام.. ويعد قطع الطرق “إرهاباً”!! 02 شباط 2020 01:41 م

دولار

كندا تقدم 15 مليون دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة في العراق 02 شباط 2020 01:38 م

حنين القدو

القدو يكشف عن شرطين أُلزِمَ بهما علاوي مقابل تأييد بعض الكتل لتكليفه 02 شباط 2020 01:36 م

جينين هينيس بلاسخارت

بلاسخارت ترحب بتكليف رئيس وزراء جديد 02 شباط 2020 01:33 م

images

عبطان: حكومة علاوي بحاجة إلى عام ونصف لاجراء انتخابات مبكرة 02 شباط 2020 01:32 م

e2906a02b5f4459a9a943218f2c26a02

اللجنة القانونية النيابية تستبعد اجراء انتخابات برلمانية مبكرة 02 شباط 2020 01:31 م

491889Image1

علاوي وعبد المهدي .. تشابهت المقدمات فهل تتساوى النتائج ؟! 02 شباط 2020 10:48 ص

الحزب-الديمقراطي-الكردستاني

حزب بارزاني : تكليف علاوي خطوة مهمة للخروج من الازمة الحالية 02 شباط 2020 10:26 ص

التعليقات