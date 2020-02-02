النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار





أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.



وأشارت الدائرة، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن "أعضاء لجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، التي انتقلت إلى مديرية الشهداء، تمكَّنت من ضبط مخالفاتٍ في الإجراءات الأصولية في تنظيم معاملتي صرف التعويضات التي نظَّمهما موظفي المديرية".

وأضافت إن الموظفين قاموا بإدخال قرارٍ مُزوَّرٍ مزعوم صدوره عن لجنة التعويضات في المحافظة ضمن نظام {الباركود} الخاص بالمديرية.