زعيم ميليشيا جيش المهدي يدعو إلى تشكيل لجان لإعادة الدوام.. ويعد قطع الطرق “إرهاباً”!!

دعا زعيم ميليشيا جيش المهدي مقتدى الصدر، الاحد، إلى تشكيل لجان مشتركة من اجل إعادة الدوام إلى المدارس، وفيما شدد على ضرورة ارجاع “الثورة” إلى انضباطها وسلميتها، عد قطع الطرق إرهابا.

وقال الصدر في تغريدة على “تويتر” حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية.. لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها”، مؤكدا أنه “يجد لزاما تنسيق (القبعات الزرق) مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها”.

ودعا الصدر إلى “فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة”، مشيرا إلى أن “على المختصين الإسراع في البدء بذلك”.

ونصح الصدر القوات الأمنية بـ”منع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم”، مختتما تغريدته بهاشتاق بـ”قطع الطرق إرهاب”.

ع د





