بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 شباط 2020
آخر الأخبار
النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار صحيفة بريطانية تحذر: العراق قد يخلو تماماً من المسيحيين النفط: إيراداتنا تعدّت ستة مليارات دولار لشهر كانون الثاني بلاسخارت ترحب بتكليف رئيس وزراء جديد اللجنة القانونية النيابية تستبعد اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تظاهرات وقطع للطرق والجسور بعدد من المحافظات رفضا لتكليف علاوي برئاسة الوزراء علاوي وعبد المهدي .. تشابهت المقدمات فهل تتساوى النتائج ؟! لاعبو الطلبة والكادر التدريبي مسموح لهم بالتصريح .. في يومين فقط ! ملعب الشعب اول منشأ رياضي عراقي ينال شهادة ايزو 9001 اكثر من ثلاثة آلاف مزارع متضرر من الفيضانات في ديالى لم يحصلوا على تعويضات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 01:38 م

كندا تقدم 15 مليون دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة في العراق

دولار

اعلنت وزارة الخارجية والتنمية الكندية، الاثنين، عن تقديم مساعدة قدرها 20 مليون دولار كندي حوالي 15 مليون دولار امريكي لدعم الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان التي تركز على المساعدة المنقذة للحياة التي تهدف إلى تخفيف معاناة النساء والفتيات في جميع أنحاء العراق.
وذكر موقع الامم المتحدة في خبر  أن ” المساهمة التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات ستدعم صندوق الامم المتحدة لتوفير خدمات التوليد في حالات الطوارىء وخدمات الصحة والانجاب وتوفير الإمدادات والأدوية وأدوات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات المتضررات من الأزمة في العراق”.
وقال الدكتورأولوريمي سوجونرو ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ” لا تزال احتياجات النساء والفتيات المراهقات ، وخاصة في مخيمات النازحين شديدة  وبهذا التمويل الجديد من كندا ، سيوسع الصندوق تدخلاته الرامية إلى تلبية احتياجات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات وكذلك منع العنف الاسري والتصدي له”.
واضاف أن “وزارة الخارجية والتنمية الكندية شريكًا ثابتًا للتدخل الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ عام 2015،وبالمساهمة الحالية ، يبلغ إجمالي المبلغ المقدم للعراق حوالي 54.9 مليون دولار كندي المخصص للمبادرات الإنسانية للصندوق في هذا المجال”. 

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
images

ما سر ظهور ظهور شخصية مثيرة للجدل عند تكليف علاوي؟ .. فائق الشيخ علي يجيب 02 شباط 2020 02:38 م

مقتدى-الصدر-2

زعيم ميليشيا جيش المهدي يدعو إلى تشكيل لجان لإعادة الدوام.. ويعد قطع الطرق “إرهاباً”!! 02 شباط 2020 01:41 م

حنين القدو

القدو يكشف عن شرطين أُلزِمَ بهما علاوي مقابل تأييد بعض الكتل لتكليفه 02 شباط 2020 01:36 م

جينين هينيس بلاسخارت

بلاسخارت ترحب بتكليف رئيس وزراء جديد 02 شباط 2020 01:33 م

images

عبطان: حكومة علاوي بحاجة إلى عام ونصف لاجراء انتخابات مبكرة 02 شباط 2020 01:32 م

e2906a02b5f4459a9a943218f2c26a02

اللجنة القانونية النيابية تستبعد اجراء انتخابات برلمانية مبكرة 02 شباط 2020 01:31 م

491889Image1

علاوي وعبد المهدي .. تشابهت المقدمات فهل تتساوى النتائج ؟! 02 شباط 2020 10:48 ص

الحزب-الديمقراطي-الكردستاني

حزب بارزاني : تكليف علاوي خطوة مهمة للخروج من الازمة الحالية 02 شباط 2020 10:26 ص

التعليقات