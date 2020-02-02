كندا تقدم 15 مليون دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة في العراق

اعلنت وزارة الخارجية والتنمية الكندية، الاثنين، عن تقديم مساعدة قدرها 20 مليون دولار كندي حوالي 15 مليون دولار امريكي لدعم الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان التي تركز على المساعدة المنقذة للحياة التي تهدف إلى تخفيف معاناة النساء والفتيات في جميع أنحاء العراق.

وذكر موقع الامم المتحدة في خبر أن ” المساهمة التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات ستدعم صندوق الامم المتحدة لتوفير خدمات التوليد في حالات الطوارىء وخدمات الصحة والانجاب وتوفير الإمدادات والأدوية وأدوات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات المتضررات من الأزمة في العراق”.

وقال الدكتورأولوريمي سوجونرو ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ” لا تزال احتياجات النساء والفتيات المراهقات ، وخاصة في مخيمات النازحين شديدة وبهذا التمويل الجديد من كندا ، سيوسع الصندوق تدخلاته الرامية إلى تلبية احتياجات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات وكذلك منع العنف الاسري والتصدي له”.

واضاف أن “وزارة الخارجية والتنمية الكندية شريكًا ثابتًا للتدخل الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ عام 2015،وبالمساهمة الحالية ، يبلغ إجمالي المبلغ المقدم للعراق حوالي 54.9 مليون دولار كندي المخصص للمبادرات الإنسانية للصندوق في هذا المجال”.

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