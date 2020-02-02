القدو يكشف عن شرطين أُلزِمَ بهما علاوي مقابل تأييد بعض الكتل لتكليفه

كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو , الاحد، عن شرطين تم الزام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بهما مقابل موافقة بعض الكتل على تكليفه رئيسا للحكومة المقبلة, مؤكدا ان تكليف علاوي في المرحلة الحالية خطوة إيجابية رغم وجود بعض الملاحظات عليه.

وقال قدو في تصريح , ان ” تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة خطوة إيجابية رغم وجود بعض الملاحظات علية من بعض القوى السياسية ووجود انقسام بين مؤيد ورافض في ساحات التظاهر , الا ان المرحلة توجب علينا دعمه” .

وأضاف ” ان “مباحثات ولقاءات كثيرة أجرتها الكتل السياسية مع علاوي خلال المدة السابقة حيث الزمت بعض الكتل السياسية محمد توفيق علاوي ان يستمر بالاتفاقية العراقية الصينية وعدم التعرض للحشد الشعبي والاستمرار بدعمه لكونه يمثل ركيزة أساسية من منظومة الدفاع الوطني”.

وأشار قدو إلى ان “تحالف الفتح وبالأخص كتلته كتلة بدر ستكون داعمة لعلاوي اذا ماكان امينا على تنفيذ مطالب المتظاهرين الدستورية ومكافحة الفساد” .

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