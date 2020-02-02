النفط: إيراداتنا تعدّت ستة مليارات دولار لشهر كانون الثاني





اعلنت وزارة النفط : ان “كمية الصادرات من النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغت اكثر من (102) مليون و(485) الفا و(497) برميلا، بإيرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(195 ) مليونا و (446) الف دولار “.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان: إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليون و (62) الفا و(366) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(114) الفا و(35) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (309) الفا و(96) برميلاً”.



وأضاف جهاد أن “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(306) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة بلغ (3) ملايين و(260) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (36) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان (10) الف برميل باليوم”. مبيناً أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60.452) دولاراً”..