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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 شباط 2020 01:32 م

عبطان: حكومة علاوي بحاجة إلى عام ونصف لاجراء انتخابات مبكرة

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Hكد الوزير السابق عبد الحسين عبطان، الاحد، ان حكومة محمد توفيق علاوي بحاجة الى عام ونصف العام لاجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لاتقل عن ٢٦٠ مليار دولار ما يجلعها ملزمة باجراء اصلاحات شاملة.
وقال عبطان في مشنور على “فيسبوك”  إن “الإستحضارات المطلوبة لإجراء الإنتخابات البرلمانية لاتكتمل في أقل من سنة ونصف ( ١٨ شهرا)”.
واضاف ان “هذا يعني ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لاتقل عن ٢٦٠ مليار دولار ، والشعب ينتظر خطوات جادة لمعالجة الكثير من المشاكل الحالية ومنها مكافحة الفساد وتقليل نسبة البطالة وتحسين الخدمات” .
وتابع عبطان ان “الفريق الحكومي الجديد يجب ان يكون كفوءً ومحترفا في التعامل مع الأزمات التي تواجه العراق والشعب”. 

ع د

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