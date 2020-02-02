علاوي وعبد المهدي .. تشابهت المقدمات فهل تتساوى النتائج ؟!





اخيرا بعد مخاض عسير وتجاوز كبير على المدة المحددة دستوريا ، وقفز على مطالب المتظاهرين في الساحات منذ اربعة اشهر ، تم اختيار مرشح مكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية المفترض بها ان تهيء لانتخابات مبكرة نزيهة وشفافة ..



المرشح المكلف محمد توفيق علاوي ، اطلق في اول كلمة وجهها للشعب العراقي بعد ساعات من تكليفه ، سلسلة من التعهدات الواعدة تحتاج ، في بلد لايعاني جزءا بسيطا مما يعاني منه العراق وفي ظل ظروف مؤاتية خالية من الاحزاب المتنفذة والميليشيات المسلحة والتدخلات الايرانية ، الى ست سنوات على الاقل وليس ستة اشهر الممنوحة له ..



ثمة ثلاثة اشياء مهمة يشترك فيها محمد علاوي مع سلفه عادل عبد المهدي .. فالاثنان جاء ترشيحهما من القوى الشيعية ، كما ان الخلف والسلف ترشحا ، باتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري ، حسب تأكيد مصادر مطلعة ..



وفوق هذا وذاك ، اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، ان الاكراد وافقوا على ترشيح علاوي ، شريطة الابقاء على الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكومة عبد المهدي ..



لكن ثمة اختلافا اساسيا بين الرجلين ، فعبد المهدي تم رفضه ودفعه للاستقالة بعد عام من توليه المنصب ، فيما تم رفض علاوي من قبل المتظاهرين منذ اللحظة الاولى لتكليفه ..

