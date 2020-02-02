بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 شباط 2020
آخر الأخبار
علاوي وعبد المهدي .. تشابهت المقدمات فهل تتساوى النتائج ؟! لاعبو الطلبة والكادر التدريبي مسموح لهم بالتصريح .. في يومين فقط ! ملعب الشعب اول منشأ رياضي عراقي ينال شهادة ايزو 9001 اكثر من ثلاثة آلاف مزارع متضرر من الفيضانات في ديالى لم يحصلوا على تعويضات النجف بحاجة الى 400 بناية لفك الدوام المزدوج في المدارس تدابير واجراءات احترازية لمواجهة " كورونا" في شركة نفط ميسان حزب بارزاني : تكليف علاوي خطوة مهمة للخروج من الازمة الحالية الامن النيابية : تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات علاوي يرفض علاوي ! الخالدي : تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة انتصار لارادة الجماهيـر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 02 شباط 2020 10:37 ص

اكثر من ثلاثة آلاف مزارع متضرر من الفيضانات في ديالى لم يحصلوا على تعويضات

resizer
اكثر من ثلاثة آلاف مزارع متضرر من الفيضانات في ديالى لم يحصلوا على تعويضات

اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، ان اكثر من 3 الاف مزارع متضرر من موسم الفيضانات ، لم يحصلوا على تعويض ، رغم مرور عام على تضرر بساتينهم .

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في تصريح صحفي :" ان  بعقوبة ومدن حوض نهر ديالى الاخرى ، شهدت في الموسم الماضي ، فيضانات كبيرة غمرت  اكثر من 13 الف دونم من البساتين تعود لاكثر من 3 الاف مزارع ".

واضاف التميمي،انه “رغم تشكيل لجان لحصر الاضرار وتوثيقها ، لكن لم يتم تعويض اي مزارع ، رغم فداحة ماتعرضت له البساتين من اضرار  بعدما غمرتها مياه الفيضانات اسابيع عدة ".

ودعا رئيس اتحاد الجميعات الفلاحية في ديالى الجهات الحكومية الى الاسراع بحسم ملف تعويضات فيضانات 2019 ، التي تسببت في ضرر بالغ للمزارعين في حوض نهر ديالى بشكل خاص.

وكانت مدن حوض نهر ديالى  تعرضت ، العام الماضي 2019 ، الى فيضانات اجتاحت بساتين واسعة ، خاصة في بعقوبة ومحيطها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
41dcf940568be26dd390716a48b2c761

النجف بحاجة الى 400 بناية لفك الدوام المزدوج في المدارس 02 شباط 2020 10:36 ص

كورونا

تدابير واجراءات احترازية لمواجهة " كورونا" في شركة نفط ميسان 02 شباط 2020 10:29 ص

494581

اشتباه بإصابة عاملين صينيين بفيروس كورونا في ذي قار 01 شباط 2020 12:23 م

images

أكثر من 4 مليارات دينار .. كلفة مشاريع خدمية في بعقوبة 01 شباط 2020 12:20 م

البصرة

البصرة لم تصرف سوى 20% من موازنتها للعام الماضي 01 شباط 2020 12:06 م

هزة أرضية

هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر تضرب منطقة جنوبي العراق 01 شباط 2020 11:31 ص

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

السوداني يحمل وزراتي التربية والمالية مسؤولية تأخير تسليم رواتب موظفي التربية 01 شباط 2020 11:08 ص

images

السفير التركي يندد باختطاف 7 مواطنين بينهم تركمان وقتل أحدهم على طريق جلولاء – قرة تبة 01 شباط 2020 11:04 ص

التعليقات