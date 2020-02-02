اكثر من ثلاثة آلاف مزارع متضرر من الفيضانات في ديالى لم يحصلوا على تعويضات



اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، ان اكثر من 3 الاف مزارع متضرر من موسم الفيضانات ، لم يحصلوا على تعويض ، رغم مرور عام على تضرر بساتينهم .



وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في تصريح صحفي :" ان بعقوبة ومدن حوض نهر ديالى الاخرى ، شهدت في الموسم الماضي ، فيضانات كبيرة غمرت اكثر من 13 الف دونم من البساتين تعود لاكثر من 3 الاف مزارع ".



واضاف التميمي،انه “رغم تشكيل لجان لحصر الاضرار وتوثيقها ، لكن لم يتم تعويض اي مزارع ، رغم فداحة ماتعرضت له البساتين من اضرار بعدما غمرتها مياه الفيضانات اسابيع عدة ".



ودعا رئيس اتحاد الجميعات الفلاحية في ديالى الجهات الحكومية الى الاسراع بحسم ملف تعويضات فيضانات 2019 ، التي تسببت في ضرر بالغ للمزارعين في حوض نهر ديالى بشكل خاص.



وكانت مدن حوض نهر ديالى تعرضت ، العام الماضي 2019 ، الى فيضانات اجتاحت بساتين واسعة ، خاصة في بعقوبة ومحيطها.