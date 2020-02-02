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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 02 شباط 2020 10:29 ص

تدابير واجراءات احترازية لمواجهة " كورونا" في شركة نفط ميسان

كورونا
تدابير واجراءات احترازية لمواجهة " كورونا" في شركة نفط ميسان

اكدت شركة نفط ميسان  انها اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة فايروس كورونا في المواقع التي تخضع للتطوير من قبل الشركات الصينية، موضحة انها منعت دخول اي عامل من الجانب الصيني من القادمين من  الصين ،  مهما كانت اهميته ودرجته الوظيفية وتحت اي عنوان .

وقال مدير اعلام الشركة خالد واهم كاظم في تصريح صحفي :" ان  الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الوبائي في المواقع النفطية التي تخضع للتطوير من قبل الشركات الصينية والشركات الثانوية العاملة بمعيتها في حقول الحلفاية وميسان ".

واضاف :" ان كوادر الشركة قامت ، من خلال هيئة الصحة والسلامة والبيئة فيها، ومنذ اليوم الاول لانتشار المرض في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية ، باتخاذ مجموعة من التدابير و الاجراءات الوقائية بالتعاون مع دائرة صحة ميسان " .

واوضح انه :" تم  تشكيل فريق عمل من الجانبين عقد  عددا  من الاجتماعات وورش العمل في المواقع النفطية التي يتواجد فيها العاملون الصينيون بهدف التوعية من مخاطر المرض واتباع التوصيات والسبل الكفيلة بمنع الاصابة به ، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية مستمرة لتلك المواقع،واختيار اماكن للحجر الصحي وجاهزيتها لحالات الطوارئ، مع استمرار الفريق المشكل من الشركة ودائرة صحة ميسان  بتفقد العاملين الاجانب".
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