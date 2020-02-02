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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 02 شباط 2020 10:24 ص

الامن النيابية : تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات

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الامن النيابية : تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات


اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان تسلل تنظيم داعش الارهابي من صلاح الدين صوب ديالى مستمر منذ 6 سنوات متتالية.


وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين تعاني من مشكلة امنية معقدة وخطيرة مستمرة منذ 6 سنوات،  تتمثل بوجود مناطق غير ممسوكة جعلها تتحول الى مسارات لتسلل داعش بين المحافظتين ، ما زاد من تعقيدات الموقف الامني ودفع الى تكرار الخروقات".

واوضح :" ان السبب المباشر في بقاء المشكلة الامنية لـست  سنوات دون حسم ، هو عدم وجود خطة لاعادة الاسر النازحة للقرى المهجورة ،  ما جعلها مأوى وملاذا  للجماعات المتطرفة ، وهذا امر خطير ينبغي الانتباه له والسعي لايجاد حلول واقعية تدفع باتجاه اغلاق مسارات التسلل ، لانها تشكل مصدر خطر على امن ديالى وصلاح الدين في ان واحد".
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