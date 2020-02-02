علاوي يرفض علاوي !





كشف النائب محمد الخالدي، عن موافقة جميع الكتل على ترشيح محمد توفيق علاوي باستثناء نوري المالكي واياد علاوي.



وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان محمد توفيق علاوي رشح بموافقة الكتل السنية والشيعية والكردية بالاجماع ، وقدم لرئاسة الجمهورية لاعلانه بعد التوافق ".



واضاف :" ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة الوطنية اياد علاوي هما فقط من عارضا ورفضا ترشيح محمد توفيق رسميا ، ومازالا رافضين له ".



واوضح :" ان الكتل السياسية وقعت لمحمد توفيق علاوي تعهدا بعدم التدخل باختيار كابينته الوزارية وترك الخيار له لاختيار الأسماء لجمع الوزارات دون فرض أي شخصية ".