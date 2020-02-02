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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 02 شباط 2020 10:11 ص

الخالدي : تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة انتصار لارادة الجماهيـر

رئيس كتلة "بيارق الخير"، النائب محمد الخالدي
الخالدي : تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة انتصار لارادة الجماهيـر



 اعتبـر عضو مجلس النواب محمد الخالدي، ان خطوة رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة :" انتصارا  لارادة الجماهير ".

وقال الخالدي في بيان صحفي، ان "تكليف علاوي  مرحلة مهمة في طريق التغيير والاصلاح والمضي ببناء دولة مؤسسات هدفها الاول خدمة المواطن والوطن ، بعيدا عن الاجندات والمصالح الخاصة"،  مشيرا الى "الدور الاستثنائي الذي مارسه النواب المتحررون ممن وقعوا على طلب الترشيح بعد مشاورات ولقاءات مستمرة  مع القوى السياسية الوطنية وتنسيقيات الجماهير المطالبة بالحقوق.

واكد الخالدي، ان "القوى السياسية مطالبة اليوم بدعم محمد  علاوي، والتصويت على منح الثقة لتشكيلته الحكومية ودعم حكومته في خطواتها الاصلاحية ، بغية استكمال خطوات العبور بالعراق الى بر الامان و توفير البيئة المناسبة للبناء والاعمار والتصدي للملفات الحيوية والمهمة التي نادت بها ساحات التظاهر".
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