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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 02 شباط 2020 10:10 ص

جبهة الانقاذ والتنمية تعلن دعمها لعلاوي بتشكيل الحكومة الجديدة .. بشروط

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جبهة الانقاذ والتنمية تعلن دعمها لعلاوي بتشكيل الحكومة الجديدة .. بشروط


اعلنت جبهة الانقاذ والتنمية  التي يرأسها اسامة النجيفي عن ترحيبها ودعمها تكليف  محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الجبهة  في بيان صحفي ان  دعمها له وفق تشكيله حكومة انتقالية مستقلة  تنجز  القوانين والاجراءات المتفقة مع مطالب الحراك الشعبي وأهدافه خلال هذه المرحلة ، مع تقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين واستشهادهم إلى القضاء .

 واضافت :"  ان  الدعم ياتي من مكافحة الفساد من قبل الحكومة الجديدة عبر إجراءات قانونية شفافة قابلة للقياس والاعداد للانتخابات المبكرة باشراف ومتابعة الامم المتحدة والمجتمع الدولي والحرص على سلامتها من التزوير او  اي نوع من انواع الخروقات ،و ان لا يرشح  رئيس مجلس الوزراء المكلف وزراء المرحلة الانتقالية في الانتخابات القادمة ".

 و اشادت جبهة الانقاذ والتنمية / حسب البيان / بالكلمة التي ألقاها علاوي في أعقاب تكليفه ، مشيرة الى  انها ستتابع المسؤولية في تنفيذها ، مؤكدة :" ان الافعال  هي المعيار الذي نركن اليه "
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