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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 02 شباط 2020 10:07 ص

مستشار لبرهم صالح يكشف عن تفاصيل تكليف محمد توفيق علاوي

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مستشار لبرهم صالح يكشف عن تفاصيل تكليف محمد توفيق علاوي


كشف فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الجمهورية، عن تفاصيل تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء.

وقال  في تصريح صحفي أن غالبية القوى السياسية أيدت ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء..
 واوضح  أن "الرئيس برهم صالح كلف محمد توفيق علاوي رسميا بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وأضاف أن "عمر الحكومة الجديد سيتحدد بناء على أداءها والضغوطات التي تمارسها القوى السياسية نحو اجراء انتخابات مبكرة ام لا".
واشار الى إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت كانا من ضمن الحاضرين  في عملية التكليف بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي".
وكان محمد توفيق علاوي أعلن في مقطع فيديو  امس تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لمنصب رئيس الوزراء.
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