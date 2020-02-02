ائتلاف النصر يجدد تأكيده بانه ليس طرفا باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء







جدد ائتلاف النصر تأكيده بانه ليس طرفا باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة ، وان المرشح المؤهل يجب ان يحظى بثقة الشعب .



وبين الائتلاف في بيان :" ان على المرشح ان يثبت اهليته بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة وان يحاسب كل الذين تسببوا في اراقة الدم العراقي البرئ في ساحات التظاهرات وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى".



واشار الى :" ان على المرشح ان يعيد للدولة اعتبارها باستعادة الاموال والمناصب التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق ، واعادة الثقة للقوات المسلحة والامنية لحماية الشعب والدفاع عنه ، واجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة.